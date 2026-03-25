Makam Vidi Aldiano Dibanjiri Peziarah, Harry Kriss: Sehari Dua Karung Bunga Tabur

ERA.id - Ayahanda mendiang Vidi Aldiano, Harry Aprianto Kissowo mengungkap fakta mengejutkan dari makam sang anak. Harry Kiss menyebut makam Vidi selalu dipenuhi dengan bunga dan mambuat petugas selalu membersihkan.

Saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Harry Kriss menjelaskan bahwa makam Vidi selalu dipenuhi dengan bunga sejak hari pertama kematiannya. Tumpukan bunga ini pun selalu dibersihkan oleh petugas setiap harinya.

"Kalau pagi itu bunga di Vidi itu penuh tuh. Sore-sore kemarin itu kosong. Rupanya petugas pemakaman, itu karena rumputnya masih baru, jadi kalau sore itu bunga-bunga tabur itu dibersihin," ujar Harry Kriss.

Lalu, kata Harry Kriss, tumpukan bunga yang menghiasi makam Vidi Aldiano itu pun berjumlah dua karung. Namun hal itu tidak menghentikan para peziarah untuk terus datang setiap hari ke makam pelantun "Status Palsu" itu.

"Dia (petugas makam) laporan, "Pak, ini sehari itu bisa dua karung bunga tabur." Besok paginya sudah penuh lagi kayak gitu-gitu terus," jelasnya.

Meski demikian, Harry Kriss tidak menjadikan hal itu sebagai sebuah masalah. Ia justru berterima kasih atas kepedulian rekan-rekan dan para peziarah yang menyempatkan hadir dan mengirim doa untuk Vidi.

"Ya alhamdulillah, jadi terima kasih buat para peziarah, para rekan-rekan Vidi, para sahabat, untuk selalu mendoakan Vidi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Harry Kriss mengungkap penggemar mendiang anaknya, Vidies, berencana untuk mendirikan sebuah Yayasan atas nama sang anak. Yayasan itu nantinya kan fokus pada program sosial, termasuk kanker.

"Sekarang ini kita lagi ada program namanya "Vidi Tetap Hidup". Vidi Tetap Hidup itu ya kita akan bikin untuk aktivitas sosial ke panti asuhan, ke mana... kayak gitu-gitu. Mungkin nanti juga ke yayasan kanker, ke mana gitu. Yang mengelola adalah Vidies," pungkasnya.