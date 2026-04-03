Keluar Zona Nyaman, Rey Bong Jadi Anak Rebel di Film Ayah, Ini Arahnya Ke Mana, Ya?

ERA.id - Aktor muda Rey Bong mengaku kesulitan saat harus memerankan sosok Darin dalam film Ayah, Ini Arahnya Ke Mana, Ya?. Meski sama-sama merupakan anak bungsu, ia justru merasa tertantang saat harus mendalami sisi pemberontak dari karakter tersebut.

Dikenal sebagai pribadi yang ceria, Rey harus tampil berbeda sebagai sosok yang penuh gejolak emosi dan kerap melampiaskan masalahnya dengan cara berontak. Perbedaan karakter ini menjadi tantangan tersendiri baginya selama proses syuting.

"Lumayan susah karena mungkin kemudahannya itu cuma ada di perspektif Darin adalah anak terakhir, gue juga anak terakhir gitu. Jadi untuk memvalidasi perasaan-perasaan Darin tuh cukup mudah untuk gue," ujar Rey Bong saat ditemui di XXI Epicentrum Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026).

Meski begitu, tantangan sebenarnya muncul saat ia harus mendalami sisi pemberontak dari karakter tersebut. Ia perlu mencari alasan kuat di balik sikap nakal dan emosi Darin sebagai bentuk pelarian dari masalah keluarga.

Adegan-adegan penuh emosi yang dijalaninya pun tidak jarang menguras tenaga. Rey mengaku setiap kali menyelesaikan adegan berat, energinya terasa sangat terkuras karena harus menggunakan emosi yang nyata.

“Kalau capek sih pasti karena syutingnya juga take-nya pakai energi dan pakai emosi yang betulan kami buat gitu. Jadi setelah syuting tuh energinya pasti lumayan sangat berkurang,” tuturnya.

Rey menceritakan pengalaman syuting sesama pemain yang suportif di lokasi syuting. Ia memilih untuk memulihkan energinya dengan cara sederhana, yakni berkumpul dan mengobrol bersama teman-temannya seperti Baskara Mahendra dan Kiara McKenna.

“Untungnya ada aja ajakan main dari Baskara dan Kiara yang sangat mengerti gitu kalau temannya capek. Akhirnya juga tetap nongkrong sama mereka akhirnya recharge lagi gitu dan ngobrol, ngumpul lagi gitu-gitu sih,” ungkapnya.

Selain itu, kedekatan para pemain juga menjadi faktor penting dalam membangun kualitas akting di film ini. Rey menyebut, mereka tidak membutuhkan banyak komunikasi verbal saat di lokasi syuting, karena sudah memiliki koneksi yang kuat satu sama lain.

“Ketika di set kita betul-betul yang nggak banyak bicara, kita cuma membutuhkan satu sama lain hadir di depan kita. Kami cuma butuh melihat mata satu sama lain dan berpegangan tangan gitu,” pungkasnya.

Film Ayah Ini Arahnya Ke Mana, Ya? akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 9 April 2026.