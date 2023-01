Mudah Dilakukan, 5 Cara Mengecilkan Pipi Tembem Melalui Proses Alami

ERA.id - Orang dengan pipi tembam atau tembem biasanya tampak imut, muda, dan menggemaskan. Namun, tak semua orang nyaman dan percaya diri dengan hal tersebut karena memberikan kesan gemuk. Cara mengecilkan pipi tembem bisa dilakukan untuk mendapatkan penampilan wajah yang lebih tirus.

Ada cukup banyak cara yang bisa dilakukan untuk meniruskan pipi, baik yang alami maupun dengan tindakan medis. Cara mengecilkan pipi tembem secara alami tidak hanya efektif tetapi juga lebih sehat. Untuk melakukannya, simak penjelasan berikut, dikutip Era dari SehatQ.

Cara Mengecilkan Pipi Tembem secara Alami

Cara mengecilkan pipi tembem secara alami tidak mendatangkan hasil yang instan. Butuh proses, waktu, dan usaha yang konsisten hingga penampilan pipi Anda tampak lebih tirus. Meski demikian, cara ini lebih aman dan memberikan dampak baik bagi kesehatan.

1. Senam wajah

Senam wajah secara rutin bisa mengencangkan otot-otot pada wajah sehingga dapat membuat pipi tembem jadi lebih kecil. Untuk menjadikannya rutinitas, Anda bisa melakukannya 10 menit setiap hari.

Berdasarkan penelitian yang dimuat Aesthetic Surgery Journal, wanita yang melakukan senam wajah secara rutin 2 kali sehari selama 30 detik dalam 8 minggu bisa membantu pengurangan penebalan lemak. Selain itu, peremajaan wajah juga didapatkan.

Ada cukup banyak jenis senam wajah, berikut adalah beberapa contohnya.

· Wajah ikan, yaitu mengempotkan kedua pipi ke dalam mulut. Hal ini dianggap bisa membuat kulit kendur.

· Menggembungkan pipi, yaitu mengisi mulut dengan udara lalu menekan udara ke pipi kanan, pipi kiri, bibir atas, dan dagu.

· Latihan senyum adalah yang mudah dilakukan, yaitu senyum selebar mungkin dengan mulut tertutup selama beberapa detik.

2. Olahraga rutin

Ilustrasi perempuan berlari (unsplash)

Orahraga secara rutin, terutama olahraga kardio, bisa mengurangi jumlah lemak di dalam tubuh, termasuk pipi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melakukan olahraga kardio efektif membakar lemak tubuh sehingga berat badan bisa turun.

Ada cukup banyak jenis olahraga kardio yang bisa dilakukan, seperti berjalan kaki, lari, bersepeda, dan berenang. Lakukan olahraga tersebut dengan skala sedang hingga berat, misalnya 150 hingga 300 menit per minggu atau sekitar 20 hingga 40 menit per hari sehingga badan gemuk bisa lebih kurus.

3. Hindari gula dan karbohidrat olahan

Diet perlu dilakukan untuk mendapatkan pipi yang lebih tirus. Makanan berkarbohidrat olahan, seperti cookies, sereal, kue, dan pasta dalam jumlah banyak bisa membuat berat badan meningkat sehingga pipi tampak lebih tembem.

Hindari jenis-jenis makanan seperti itu untuk mendapatkan pipi yang lebih tirus. Selain itu, manfaat kesehatan juga bisa didapatkan, misalnya terhindar dari diabetes.

Jenis karbohidrat tersebut telah melalui banyak pemrosesan sehingga nutrisi dan serat yang bermanfaat yang telah terlepas. Akibatnya, makanan tersebut lebih condong mengandung gula dan tinggi kalori.

4. Hindari makanan bergaram tinggi

Selain menghindari makanan dengan kandungan karbohidrat dan gula yang tinggi, makanan dengan kandungan garam atau natrium yang tinggi sebaiknya juga dibatasi.

Asupan natrium yang berlebih bisa meningkatkan jumlah cairan yang ditahan di dalam tubuh sehingga beberapa bagian tubuh bisa tampak bengkak, termasuk wajah. Cobalah mengurangi makanan tinggi garam, misalnya tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Selain untuk mengecilkan pipi, hal ini bisa membuat Anda terhindar dari hipertensi.

5. Banyak minum air putih

Air memberikan banyak manfaat kesehatan. Anda bisa menjaga kesehatan seluruh organ tubuh, menjaga kesehatan dan kecantikan kulit, bahkan bisa mengecilkan pipi yang tembem.

Berdasarkan penelitian yang dimuat Journal of The Academy of Nutrition and Dietetics, minum banyak air putih saat sarapan (pagi hari) mampu membantu mengurangi asupan kalori sebesar 13%. Ini termasuk salah satu cara mengecilkan pipi tembem yang paling mudah.