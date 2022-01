Muncul Varian Baru COVID-19 'Son of Omicron' B.2, Bahayakah?

ERA.id - Para ilmuwan dan pejabat kesehatan kini mewaspadai varian baru COVID-19. Pasalnya virus corona varian Omicron dilaporkan memiliki turunan (subvarian) yang dinamakan BA.2.



Seperti dikutip dari Associated Press Rabu (26/1/2022) para ilmuwan menyebut varian BA.2 ini dianggap lebih tersembunyi daripada versi asli Omicron. Seperti 'siluman', BA.2 memiliki sifat genetik tertentu yang membuatnya agak sulit dideteksi.



Varian yang disebut 'son of Omicron' ini kini terdeteksi di Kanada dab sudah ditemukan di 40 negara, termasuk Amerika Serikat (AS).



Kami juga pernah menulis soal Senangnya Pelukis di Braga Terima Duit Rp4,2 Juta Usai Jualan Karya di NFT Kamu bisa baca di sini

Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!



Tag: omicron covid 19 varian B.2