Dari Rusia hingga Thailand, 5 Hidangan Hangat yang Cocok di Musim Dingin

ERA.id - Musim hujan sering kali membawa perubahan pada kondisi tubuh, mulai dari lesu saat beraktivitas, daya tahan tubuh menurun hingga meningkatkan risiko terkena sakif flu, batuk, atau masuk angin. Demi menjaga daya tahan tubuh, diperlukan kudapan bergizi yang cocok disantap selama musim dingin.

Tubuh memerlukan asupan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, melainkan mampu menghangatkan tubuh serta mengembalikan energi agar semangat menjalani hari.

Beberapa negara memiliki hidangan hangat yang berbeda-beda dalam mengatasi dinginnya cuaca, sebagai berikut:

Solyanka, Rusia

Solyanka (Dok. Istimewa)

Mengutip dari tasteatlas, Solyanka adalah makanan sup asal Rusia yang memiliki tiga variasi berdasarkan isinya, yakni daging, ikan, dan sayuran.

Untuk varian daging umumnya solyanka akan menggunakan daging sapi, sosis, atau ham. Solyanka ikan menggunakan salmon atau seafood, serta solyanka sayuran akan menggunakan jamur berisi jamur, sayuran, atau kubis.

Penambahan acar mentimun, lemon, dan zaitun akan semakin menciptakan cita rasa asam, asin, dan gurih yang kuat pada solyanka sehingga sering disajikan saat cuaca sedang dingin.

Galbitang, Korea Selatan

Galbitang (Dok. Istimewa)

Galbitang merupakan sup tradisional Korea Selatan yang terbuat dari tulang iga sapi yang dipotong kecil sekitar 5-6 cm, lalu direbus lama hingga menghasilkan kuah kaldu yang dilengkapi rempah-rempah dan irisan bawang putih.

Umumnya warga Korea Selatan sering menyajikannya sebagai makanan utama yang dilengkapi hidangan pendamping (banchan) seperti kimchi.

Poutine, Kanada

Poutine (Dok. Istimewa)

Mengutip Food Network, Poutine adalah makanan khas Kanada berupa kentang yang digoreng dua kali, ditambah potongan keju dadih, lalu disirami saus gravy panas yang kental. Tekstur saus yang kental ini akan membuat keju meleleh sehingga menciptakan rasa gurih dan lembut ketika disantap.

Sup Miso, Jepang

Sup Miso (Dok. Istimewa)

Masakan sup berisi tahu yang dilengkapi dengan bahan dasar dashi atau kaldu khas Jepang yang terbuat dari rumput laut kombu, ikan bonito, ikan teri kering, atau jamur shiitake kering kemudian diberi bumbu perasa miso yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai

Selain meningkatan daya tahan tubuh saat cuaca dingin, miso juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung, menyehatkan saluran pencernaan, dan mencegah terjadinya obesitas.

Tom Kha Gai, Thailand

Tom Kha Gai (Dok. hot thai kitchen)

Tom Kha Gai makanan khas Thailand ini memiliki arti “sup ayam dengan lengkuas”. Potongan daging ayam yang lezat dipadukan dengan rasa lengkuas yang dominan menambah cita rasa saat menyantapnya di musim dingin.

Kuah lezat Tom Kha Gai ini juga biasanya disajikan dengan daun jeruk purut, santan, kecap ikan, gula aren, jeruk nipis peras, jamur, serta rempah lain seperti serai dan cabai rawit semakin memperkaya aroma sup.

Menikmati Tom Kha Gai saat musim hujan merupakan pilihan yang tepat karena selain bisa menghangatkan tubuh, bahan yang tercampur dalam sup ini dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, meredakan flu masuk angin, dan sumber protein tinggi.

Apakah kamu tertarik mencobanya?