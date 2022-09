Mengaku Sering Dimaki, Staf Kerajaan Inggris Beberkan Perilaku Buruk Meghan Markle

ERA.id - Sejumlah staf Kerajaan Inggris membeberkan perilaku buruk Meghan Markle terhadap mereka. Hal ini diungkap mereka lewat tulisan buku Courties: The Hidden Power Behind the Crown, yang ditulis oleh Valentine Low, jurnalis yang telah meliput keluarga kerajaan selama seperempat abad.



Saat Meghan Markle masih menjadi anggota aktif Kerajaan Inggris, ternyata banyak staf yang mendapat perlakuan buruk hingga merasa sakit hati atas sikapnya. Pada buku ditulis bahwa Meghan pernah memarahi staf di hadapan banyak orang.



"Banyak orang yang merasa sakit hati. Banyak perempuan muda yang sakit hati karena perlakuan mereka," tulis Valentine Low di bukunya, dilansir dari People.



"Jangan khawatir. Kalau benar-benar ada orang lain yang bisa kuminta untuk melakukan hal ini, aku akan menyuruh mereka dan bukan kamu!" lanjutnya menirukan ucapan Meghan saat memarahi staf.



Tak hanya itu, Meghan juga pernah memaki staf karena insiden yang berkaitan dengan media massa. Saat itu sang staf mengaku ketakutan, hingga tak bisa berhenti gemetar.



"Dia (Meghan Markle) tidak mengangkat telepon. Aku takut. Ini sangat konyol, aku tidak bisa berhenti gemetaran," tuturnya.



"Setiap 10 menit, aku harus keluar untuk dimaki oleh Meghan dan Harry. Mereka bilang 'aku tidak percaya kau melakukan hal seperti ini. Kau sudah mengecewakanku. Apa yang kau pikirkan," cerita staf.



Selain itu, sekretaris pribadi Meghan saat itu, Samantha Cohen juga kerap mendapat perlakuan buruk. Ia pernah dimaki oleh Meghan saat mereka melakukan kunjungan ke Australia.



"Sam selalu menyebut bekerja dengan mereka seperti bekerja untuk sejumlah remaja. Dia merasa sengsara. Dia terus menerus harus membela Harry dan Meghan sambil menerima perundungan dari mereka," kata sahabat Samantha Cohen kepada Valentine Low di buku tersebut.