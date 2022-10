Istri Akrab Difoto Bareng Mantan, Justin Bieber Bahagia Hailey Baldwin dan Selena Gomeza Akur

ERA.id - Penyanyi Justin Bieber disebut bahagia usai dua wanita di hidupnya foto bersama. Bieber juga disebut senang melihat fakta kedekatan Selena Gomez dan Hailey Baldwin.



Seorang sumber terdekat mengatakan, pelantun "Peaches" itu bahagia melihat kedekatan mantan dan juga istrinya beberapa waktu lalu. Sumber itu juga menyebut Bieber senang keduanya bisa berdamai satu sama lain.



"Justin sangat senang dengan fakta bahwa mereka semua bisa move on dan bisa damai di antara semua orang," kata sumber itu dikutip ET, Kamis (27/10/2022).



Sebagaimana diketahui, Selena Gomez dan Hailey Baldwin sempat menggemparkan publik usai keduanya terlihat foto bersama. Kebersamaan mereka ini diabadikan oleh fotografer Tyrell Hampton di acara Academy Museum Gala di Los Angeles beberapa waktu lalu.



Dalam foto yang dibagikan Hampton, Gomez dan Baldwin terlihat sangat dekat dan saling melempar senyum hingga pelukan. Foto tersebut pun sukses membuat histeris para penggemar hingga menjadikan momen tersebut sebagai sebuah sejarah besar.



"Selena dan Hailey sama-sama sangat keren di Academy Museum Gala. Mereka berdua telah move on dan bahagia dengan kehidupan mereka masing-masing," ujar sumber lainnya.



"Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada lagi rasa sakit hati atau perasaan buruk di antara mereka," tambahnya.



Diketahui hubungan Selena Gomez dan Hailey Baldwin disebut tidak pernah akur satu sama lain. Hubungan mereka dinilai buruk setelah Bieber mutuskan untuk menikah dengan Baldwin tak lama putus dari Gomez.



Tidak hanya itu saja, Baldwin bahkan sering mendapat kecaman hingga intimidasi dari para penggemar Justin Bieber dan Selena Gomez. Ia dituding menjadi orang ketiga di dalam hubungan Bieber dan Gomez.



"Justin, Hailey, dan Selena senang telah membersihkan 'udara (kotor)', melanjutkan hidup mereka, dan menutup bab itu," tutup sumber itu.