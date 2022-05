Selena Gomez Minta Maaf Usai Dituduh Hina Hailey Baldwin: Saya Benar-benar Minta Maaf

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktris Selena Gomez menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada istri dari mantan kekasihnya, Hailey Baldwin. Gomez minta maaf usai dituduh menghina Hailey Baldwin di aplikasi TikTok miliknya.



"Inilah mengapa saya percaya untuk menjaga kesehatan mental Anda. Teman-teman tidak tahu apa yang saya lakukan, tetapi saya benar-benar minta maaf. Tidak ada niat buruk sama sekali. Segera dihapus," tulis Selena Gomez di komentar TikTok miliknya.

Selena commented this on her tik tok and turned off her comments. She did nothing wrong. https://t.co/Q0OTeBhEHu pic.twitter.com/y6vkJWWqXT