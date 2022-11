Sudah Tahu? Inilah Perbedaan "Hope" dan "Wish" dalam Bahasa Inggris

ERA.id - “Hope” dan “wish” merupakan dua kosakata dalam Bahasa inggris yang sudah sering kita dengar. Kedua kosakata tersebut memiliki makna yang sama yakni “Berharap”. Namun, apakah kamu tahu kalau sebenarnya ada perbedaan makna dari kedunya loh? Berikut beberapa perbedaan yang bisa kamu pelajari dari kata “hope” dan “wish”:

Makna sesungguhnya

Ilustrasi belajar Bahasa Inggris (Foto: Pixabay)

Beberapa dari kamu mungkin pernah berpikiran bahwa “hope” dan “wish” adalah dua kata yang bisa bergantian penggunaannya. Yap, hal tersebut tak seutuhnya salah, pasalnya “hope” dan “wish” memang kosakata yang menunjukkan makna “harapan”.

Penggunaan dua kosakata tersebut dalam sebuah kalimat menunjukkan bahwa kamu sedang “berharap” akan sesuatu atau seseorang. Akan tetapi, masing-masing dari kata “berharap” mempunyai makna yang tak sepenuhnya sama.

“Hope” menunjukkan makna harapan akan suatu hal yang masih mungkin terjadi. Sedangkan “wish” lebih menunjukkan makna harapan akan suatu hal yang hampir tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, kamu tidak bisa bergantian menggunakan “hope” dan “wish” karena keduanya menunjukkan makna yang berbeda secara konteks penggunaannya.

Fungsi dalam kalimat

Selain makna, fungsi kata “hope” dan “wish” juga bisa berbeda dalam sebuah kalimat. Bahkan, saat kamu menggunakan tenses yang berbeda untuk kosakata yang sama, fungsinya pun juga berbeda.

Contohnya, saat digunakan dalam kalimat present tense kata “hope” bermakna “harapan” untuk suatu hal yang mungkin atau akan terjadi di masa depan.

Sedangkan jika “hope” digunakan dalam kalimat past tense, itu menandakan bahwasannya kamu berharap untuk suatu hal di masa lalu. Akan tetapi, saat ini kamu tidak tahu apakah harapan tersebut sudah terjadi atau tidak.

Adapun penggunaan kata “wish” juga bisa berbeda makna jika digunakan dalam tenses yang berbeda. Misalnya, saat kamu menggunakan kata “wish” dengan present tense, itu menandakan bahwa kamu menyatakan “harapan” untuk suatu hal di masa depan, meskipun hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi.

Sedangkan, penggunaan kata “wish” dalam kalimat past tense dapat kamu gunakan sebagai suatu penyesalan akan sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi, tetapi pada akhirnya tidak terjadi, dan tidak bisa berubah karena hal tersebut sudah berlalu.

Contoh penggunaan dalam kalimat

Agar kamu lebih mudah memahaminya, sebaiknya kamu perhatikan penggunaan kata “hope” dan “wish” dalam beberapa contoh kalimat berikut ini.

Contoh penggunaan kata “hope” dalam kalimat present tense:

I hope I see you at party tonight.

I hope it doesn’t run again.

Kedua contoh kalimat di atas menunjukkan harapan akan suatu hal yang masih mungkin terjadi di masa mendatang.

Contoh penggunaan kata “hope” dengan past tense:

Chandra had to rush to the bus station. I hope he didn’t forget his wallet.

Mariana, thanks for coming to the workshop yesterday! I hope you had a nice day.

Pada kedua contoh kalimat tersebut, “harapan” merujuk pada suatu hal yang sudah terjadi, tetapi harapan itu masih ada hingga saat ini.

Jika kamu sudah memahami contoh penggunaan kata “hope”, kini saatnya kamu mempelajari contoh penggunaan kata “wish” dalam kalimat.

Contoh penggunaan kata “wish” untuk menunjukkan harapan saat ini:

I wish I was taller.

I wish I had billionaire parents.

I wish I had more money.

Ketiga contoh kalimat tersebut adalah harapan yang dimiliki saat ini, tetapi orang yang mengatakannya pun tahu bahwa itu adalah harapan yang hampir tidak mungkin terjadi.

Contoh penggunaan kata “wish” untuk menunjukkan harapan akan masa lalu:

I wish my friends had not forgotten my birthday party.

She wishes she had not said something impolite to the teacher.

He wishes he had brought an umbrella or a raincoat.

Sementara, ketiga contoh kalimat ini menunjukkan suatu penyesalan akan suatu kesalahan atau keputusan yang tak diambil. Kata “wish” menunjukkan adanya harapan akan suatu hal yang berhubungan dengan masa lalu dan hal tersebut tidak bisa terjadi.

Nah, kini kamu sudah paham perbedaan keduanya, kan? Jangan sampai salah penggunaan, ya. Selamat mencoba!

