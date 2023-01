Sang Anak Kena Body Shaming, Arie Kriting Balas Sindir Cara Didik Ria Ricis?

ERA.id - Komika Arie Kriting membalas komentar pedas netizen terkait keputusannya yang tidak mengekspos wajah sang buah hati. Arie membalas komentar itu dengan sindiran pedas yang diduga berkaitan dengan Ria Ricis.



Tindakan kurang menyenangkan itu dialami oleh Arie Kriting dan Indah Permatasari di media sosialnya. Arie dan Indah yang tak pernah mengunggah wajah sang anak disebut malu lantaran wajah sang anak tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.



"Kayaknya nggak sesuai ekspetasi mereka makanya malu diperlihatkan dipublic. Makanya diperlihatkan dong biar nggak menimbulkan fitnah," kata seorang netizen ke Arie Kriting.



Komentar body shaming itu lantas langsung mendapat balasan dari Arie Kriting. Pria 37 tahun itu diduga menyindir cara didik Ria Ricis yang belakangan viral dan tuai kontroversi.



"Anak bayi di-posisikan dalam situasi yang membahayakan keselamatannya. Netizen: “Masya Allah, Tabarakallah.” Anak bayi wajahnya gak diekspose. Netizen: (nyinyir)," balas Arie Kriting.

Arie Kriting sindir Ria Ricis (Twitter/Arie_Kriting)

Balasan Arie Kriting itu pun langsung mendapat banyak dukungan dari netizen. Banyak yang ikut kesal dan emosi melihat komentar yang diterima Arie dan Indah terkait keputusannya. Tak sedikit netizen yang mendukung keputusan Arie dan Indah untuk tetap menjaga privasi sang anak.



"Saya dukung bang ari sampai sekarang belum menunjukkan wajah anaknya ke publik. Abang muslim dan tau akan penyakin "ain". Sebagai seorang ibu dan orang tua, adalah hak kita menjaga itu," kata @MbakT****.



"Padahal menjaga wajah bayi untuk tidak dipertontonkan di publik salah satu cara untuk mencegah bayi darj penyakit ain. Lanjutkan bang arie gak usah dengar kata netizen toxic," timpal @KS****.



"Intinya gini,langkah yang diambil setiap orang tua buat anaknya itu beda beda. Baik buruknya dari langkah yang mereka ambil ya biarkan mereka rasakan sendiri toh?. Tugas kita kalo gamau support seenggaknya jangan nyinyir itu aja. Jujur,gua pribadi salut sama bang Arie,keren bang," balas @dal****.



"Ini sih netijul yg keseringan nonton youtuber yg suka ngontenin anak²nya hampir tiap hari. Jadi ada artis yg gak Up anaknya dimata dia itu aneh," ujar @desandi****.



Selain itu, Arie merasa heran dengan kebiasaan netizen yang memilih untuk mendukung Ria Ricis yang terang-terangan melakukan hal berbahaya kepada anaknya.



"Maksud aku tuh, yang ngelakuin hal bahaya ke bayi, malah di-support. Giliran kita yang coba jagain privacy bayi, malah pada julid. Why oh why," tegasnya.



Meski pun tidak terang-terangan menyebut nama Ria Ricis dalam pernyataannya, kuat dugaan balasan Arie memang ditujukan untuk keluarga Ria Ricis. Diketahui Ricis dan Ryan sebelumnya dihujat lantaran membawa anak mereka yang baru berusia 5 bulan naik jetski hingga ATV.