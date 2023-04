Bagikan Foto Lagi Diinfus, Isyana Sarasvati Ungkap Terdiagnosis Penyakit Lupus

ERA.id - Isyana Sarasvati mengungkapkan bahwa ia terdiagnosis penyakit autoimun, yakni systemic lupus eritematosus (SLE) atau lupus. Kabar ini dibagikan Isyana lewat postingan di Instagramnya, Kamis (20/4/2023).

Pelantun lagu "Tetap Dalam Jiwa" itu membagikan swafoto dirinya dengan lengan yang tampak diinfus. Ia mengatakan sudah didiagnosis lupus akhir tahun lalu, dan kini sedang mengalami flare atau gejala berat dari penyakit itu.

"Mungkin banyak yang bertanya-tanya aku kenapa, kayak bolak balik RS mulu beberapa waktu ke belakang. Intinya akhir tahun lalu aku terdiagnosis autoimun, salah satunya SLE. Nah sekarang lagi flare," tulis Isyana Sarasvati.

Isyana mengaku sudah mendapatkan penanganan medis dengan baik. Ia mengaku kondisinya jauh lebih baik saat ini.

"Sudah ditangani dengan sangat baik disini, feeling so so much better nowww. Semangaat!" tuturnya.

Lebih lanjut, Isyana mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan. Ia mengajak orang-orang untuk tetap beristirahat jika sudah lelah bekerja atau melakukan kegiatan lainnya.

"TAPI SATU SIH DARI AKU. SEHAT ITU MUAA MUAA MUAAHAAAL GUYS! Please sayang sayang badan kalian. Kalau emang sudah kecapean jangan diforsir, istirahat sejenak. Tidak apa-apa. Semangat buat kita semua, terima kasih doa-doa baiknya!" tutup Isyana Sarasvati.