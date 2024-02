Jual Daging Babi, Restoran Vidi Aldiano Dikritik Habis-habisan

ERA.id - Restoran Vidi Aldiano dibanjiri kritikan usai menjual daging babi. Suami Sheila Dara Aisha ini membuka restoran Jepang dengan konsep private room yang sama di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara dengan nama Chanba Grill.

Restoran Chanba Grill ini diketahui saat Vidi Aldiano berbincang-bincang dengan Rizky Febian di program PodHub lewat kanal YouTube Deddy Corbuzier. Putra sulung Sule ini mengaku melamar Mahalini di restoran Chanba Grill.

Kini, restoran pelantun lagu "Nuansa Bening" ini menjadi sorotan publik. Berawal dari food vlogger yang mengulas makanan di restoran Chanba Grill. Namun, ia menyebut restoran tersebut menyediakan menu daging babi.

"Mereka punya menu baru seperti tamogoyaki yang pasti disukain anak-anak. Hidangan utamanya, kami pesan mix platter garlic chicken. Udah dapat berbagai jenis daging termasuk karunia MB4 shortribs dan pork belly steak yang raksasa ini," kata sang food vlogger, dikutip dari akun @foodlovebygrace.

Sontak saja, netizen langsung kaget dan mengkritik keras Vidi Aldiano. Sebab pria berusia 33 tahun ini beragama Muslim, namun menjual daging babi di restorannya.

"Restonya brarti nggak halal ya. Ada pork belly n alat makannya bercampur hmm sayang ya," tulis akun @dita_di****

"Padahal simple aja itu kan daerah PIK ya jd ya ga masalah mau vidi jual pork jg, toh yg di jaksel resto satu lgnya halal no pork no lard. Namanya di pik mayoritas yg disana kan non muslim jd menurutku wajar-wajar aja sih yaaa asal vidi atau yg muslim ga makan pork atau emg kalo mau yg bener-bener halal bisa silahkan ke resto satunya lg gitu sih menurut aku," komentar akun @novihaeru****

"Haa punya vidi ada porknya?" tanya akun @viraokt****