Kelakuan Netizen Indonesia, Instagram Perempuan Bernama Anna Laura Diserbu, Dikira Laura Anna

ERA.id - Selebgram Laura Anna beberapa waktu lalu meninggal dunia. Ia banyak meninggalkan duka yang mendalam kepada kerabat dekatnya.



Kaabar terbaru, kini jasadnya sudah selesai dikremasi di Krematorium Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara, Kamis (16/12/2021) kemarin.



Proses kremasi berlangsung selama 4 jam dan menghasilkan dua jenis abu, yaitu abu inti dan abu larung.



Sementara, abu inti akan dibawa ke rumah dan disimpan selama 40 hari.



Cukup sampai di situ saja. Selebihnya, kelakuan banyak netizen Indonesia menyikapi meninggalnya selebgram tersebut, patut membuat kita mengurut dada.



Bagaimana tidak, seorang perempuan diduga asal Amerika Latin, mengeluh di Instagram-nya. Kolom komentarnya banyak disesaki tulisan-tulisan bela sungkawa dari netizen Indonesia.





Nama perempuan tersebut adalah Anna Laura, kebalikan dari Laura Anna. Saking terganggunya, dalam profilnya Instagram @anna.laura, ia menulis, "I AM NOT LAURA ANNA FROM INDONESIA."



ERA.id yang melihat Instagram-nya itu, memang melihat banyak sekali komentar duka, seakan-akan Anna Laura adalah mendiang Laura Anna, yang kini beritanya marak menghiasi media di Indonesia.



Terpantau, dalam beberapa unggahan, banyak yang menulis 'Innalillahi' dan ada pula yang menulis sekaligus mengingatkan netizen Indonesia bahwa mereka salah, 'salah server.'



Saking banyaknya, Anna Laura mengunggah satu tulisan yang mengingatkan netizen Indonesia untuk setop berkomentar di Instagram-nya.

Tag: viral netizen kejam Edelenyi Laura Anna Laura Anna Laura Anna meninggal dunia jenazah abu laura anna instagram anna laura salah server