Resmi Cerai, Kalina Ocktaranny Curhat Lelahnya Menghadapi Vicky Prasetyo: Gue Sudah Coba Segala Cara

ERA.id - Model Kalina Ocktaranny akhirnya blak-blakan mengaku sudah bercerai dari Vicky Prasetyo. Mantan istri Deddy Corbuzier ini sudah mencoba segala cara agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi takdir berkata lain. Kepada Melaney Ricardo, ibu satu anak ini sudah tinggalkan rumah semenjak Desember 2021.



Perempuan berusia 41 tahun ini mengaku sudah membicarakan perpisahan semenjak penghujung akhir tahun 2021 itu. Selama proses itu, Kalina sudah tidak tinggal lagi bersama mantan tunangan Zaskia Gotik.

Kalina Ocktaranny (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)





"Sejak tanggal 22 atau 23 Desember gue sudah keluar dari rumah dia, bukan karena gue minggat tapi lebih karena memang seharusnya gue pisah," kata Kalina Ocktaranny, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo.



Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo (Foto: Instagram/@kalinaocktaranny)





"Gue merasa gue punya pride sendiri bukan berarti karena tidak mau mempertahankan rumah tangga, bukan berarti gue tidak mau mencoba untuk bertahan dan bersabar, as you know, gue sudah mencoba segala hal," ujarnya.



"Jadi ya, gue udah cerai. Sedih pasti, kehilangan of course, menyesal? Aku tidak mau menyesal karena dia banyak memberikan pelajaran di hidup gue, dia seseorang luar biasa," tambahnya.



Kalina membeberkan alasannya bercerai dari Vicky Prasetyo. Ia menyalahi diri sendiri karena merasa belum menjadi istri terbaik.



"Di sini gue yang salah karena ternyata gue tidak bisa menjadi istri yang baik dan bagian keluarga yang baik," imbuhnya.



Lebih lanjut, Kalina Ocktaranny merasa kebahagiaan itu bukan karena orang lain. Dia juga sadar harus lebih mencintai diri sendiri.



"Gue buka tidak mau sabar tapi i’m looking for happiness right now, dan gue tahu kebahagiaan itu bukan dari orang lain," ucapnya.



"Jadi gue mencari kebahagiaan itu dimulai dari diri gue sendiri, disaat gue bahagia, gue bisa membahagiakan orang lain juga," lanjutnya.

