Ungkapkan Uneg-Uneg Kekesalannya dengan Vicky Prasetyo Usai Resmi Bercerai, Kalina Ocktaranny: Kenyataannya Tidak Ada Nafkah!

ERA.id - Kabar perceraian Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny kini jadi perbincangan publik. Sebab, pasangan ini hanya bisa mempertahankan rumah tangga selama satu tahun saja. Mantan istri Deddy Corbuzier sangat mantap untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo.



Namun, Vicky Prasetyo enggan untuk berpisah dengan Kalina Ocktaranny. Sebab, mantan suami Angel Lelga ini memikirkan kondisi ibunda Kalina Ocktaranny yang tengah jatuh sakit. Maka dari itu, Vicky berharap masih bisa rujuk lagi dengan Kalina.



Sayangnya, perempuan berusia 41 tahun ini malah ogah untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo. Ia geram dengan Vicky yang menjadikan ibundanya sebagai alasan mempertahankan rumah tangganya.



Unggahan Kalina Ocktaranny (Foto: Instagram Stories/@kalinaocktaranny)

"Jangan membawa nama ibu kandung saya untuk memperbaiki citra diri!! Karena saya tidak pernah bawa nama ibu anda dalam permasalahan kita!!" katanya, diunggahan selanjutnya.



Kalina Ocktarannya menceritakan kembali konflik antara dirinya dengan Vicky Prasetyo. Ia mengaku Vicky terus meminta cerai. Tetapi, Kalina selalu mempertahankan rumah tangganya. Tak kuat lagi, kini Kalina mantap bercerai dari Vicky.



"Talak pernah keluar dan terjadi di bulan November 2021... Saya yang mencoba mempertahankan!! Jika acara untuk mempertahankan!! Jika cara untuk mempertahankan karena alasan ibu saja, ke mana alasan itu di bulan November?? Please, tell the truth like I did!!" kata Kalina.



"Jika mau silaturahmi tetap terjalin. Tolong jangan begini caranya!! Bicaralah yang benar!! Ingat saya di Semeru, ada pengumuman perpisahan dan menyerah menjadi Nahkoda. Saya hanya ikuti anda!!," lanjutnya.

Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny (Foto: Instagram/@vickyprasetyo777)





Kalina mengatakan bahwa Vicky selalu meminta cerai selama berkali-kali. Ia juga membantah perkataan Vicky yang mengajaknya bertemu untuk menyelesaikan masalah. Kalina menegaskan dirinya yang selalu ajak Vicky bertemu.



"Anda komunikasi harusnya sama saya, bukan sama mama saya. Tidak ada komunikasi baik disini antara saya sama anda seperti yang anda bilang diluaran. 1 tahun saya sabar, saya mengalah. Jika mau penyelesaian baik-baik, mari ketemu," katanya.



"Jangan bilang iya, iya, tapi disaat saya mau ajak ketemu tidak mau!! Don't play victim... (Jangan belagak korban) Maaf saya jadi kayak orang kampung ngetik di sini karena saya lelah dengan semua permainan anda yang selalu mengatasnamakan ibu saya, agama, dll... Ayo ketemu didampingi orang yang paham tentang masalah ini," tambahnya.



Kalina berpesan kepada pria berusia 36 tahun ini untuk tidak menyudutkan dirinya dimana-mana dengan bersikap baik dan seolah-olah mempertahankan rumah tangga. Ia menegaskan Vicky tak memberikannya nafkah.



"Padahal kenyataannya tidak ada nafkah dan WhatsApp baik-baik seperti anda bilang. Dan tolong jangan bilang saya meraup uang dari perpisahan ini. Saya tidak mencari keuntungan apapun, bahkan media mencari saya, saya memilih diam. Dan bahkan menghindar," beber Kalina.



"Diteman Anda saya mau buka mulut itupun Anda meminta supaya ada beberapa bagian yang diedit. Selesaikan secara baik-baik agar tali silaturahmi terjalin. Jangan hanya bicara untuk memperbaiki diri. Dan menjatuhkan saya secara pelan-pelan, seperti yang anda lakukan ke yang lain," lanjutnya.

