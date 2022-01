Pamer Gaun Pernikahan, Venna Melinda Diingatkan Tentang Usia

ERA.id - Artis senior Tanah Venna Melinda menuai kritik pedas dari netizen usai pamer gaun pernikahan. Gaun yang dipakai Venna dinilai tak sesuai umur dan terlalu terbuka.



Penampilan Venna Melinda mengenakan gaun pernikahan itu dia bagikan melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dari unggahan singkat tersebut, terlihat Venna mengenakan gaun berwarna putih yang rencananya akan dia kenakan saat melangsungkan pernikahan dengan Ferry Irawan.



"Love, laughter, and happily ever after @ferryirawanofficial," tulis Venna Melinda pada keterangan.





