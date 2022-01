Rachel Vennya Diduga Sudah Buka Endorse, Netizen: Ada yang Mulai Keabisan Duit

ERA.id - Selebgram Rachel Vennya dikabarkan sudah mulai aktif menerima pekerjaan lewat media sosial. Rachel diduga sudah menerima endorsement seperti sebelum terlibat kasus hukum.



Dugaan penerimaan endorsement yang dilakukan Rachel Vennya itu dibagikan oleh sebuah akun di Instagram @playitsafebabyofficial. Akun tersebut membagikan sebuah percakapan yang diduga terjadi antara manajemen Rachel Vennya dengan pihak online shop.



Dalam percakapan itu terlihat manajemen Rachel menjelaskan pihak online shop bahwa ibu dua anak itu menerima pekerjaan dengan cara soft selling atau promosi secara halus.



rachel vennya open endorse (instagram/playitsafebabyofficial)



Kemudian, akun online shop yang tertarik untuk membayar Rachel Vennya membuat konten promosi menanyakan maksud dari soft selling tersebut.



Pihak Rachel menjelaskan akun online shop tersebut akan tetap ditandai di akun Instagram Rachel Vennya, tetapi bentuk promosi yang dilakukan dikerjakan hanya secara tersirat.



“Jadi untuk promosinya akan dilakukan secara tersirat kak. Contohnya diselipkan dalam aktivitas kak Rachel. Di tag (tandai) kak, dan tetap kirim barang untuk dipakai Rachel,” jelasnya.



Bukti percakapan itu pun langsung menimbulkan perdebatan sekaligus nyinyiran dari netizen. Netizen bahkan melontarkan banyak cacian atas keputusan Rachel dalam menerima kembali pekerjaannya sebagai selebgram.



“Ada yang lagi keabisan duit nih,” tulis @zaskiamel**.



“Dia gak ada skill lain selain endorse apa ya??” ucap akun @rahmadhaya***.



“Loh kirain business woman, ternyata cuma orang yang makan dari atensi publik toh,” komentar @cursedbit***.



“Gak endorse gak mabok shay. Gatel nih tenggorokan buna,” kata @kentankem**.



Sebelumnya, Rachel Vennya sempat membuat unggahan di Instagram Story miliknya yang kini sudah dihapus. Dalam unggahan itu, Rachel meminta diberikan kekuatan untuk melewati ujian yang sedang dihadapi.



“Ya Allah please give me strength & faith to hold on. Aamiin,” tulisnya.

