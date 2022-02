Jelang Pernikahan, Son Ye Jin Akui Hyun Bin Cinta adalah Pertamanya

ERA.id - Son Ye Jin membuat pengakuan mengejutkan tentang cinta pertama. Dia secara jujur mengaku bahwa Hyun Bin adalah cinta pertamanya.



Pengakuan Son Ye Jin itu disampaikan olehnya saat menjadi bintang tamu di acara variety show You Quiz on the Block. Yoo Jae Suk yang memandu acara saat itu menanyakan hal tentang cinta pertama ke Son Ye Jin.



"Cintaku saat ini adalah cinta pertamaku," kata Son Ye Jin, dikutip Xsport News, Kamis (17/2/2022).



Tag: Hyun Bin Son Ye Jin Hyun Bin Son Ye Jin Pacaran hyun bin dan son ye jin menikah cinta pertama son ye jin