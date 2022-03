Juragan 99 Diincar Bareskrim, Nikita Mirzani Hitung Harta Kekayaannya: Terjawab Sudah Kebodongan Sebenarnya

ERA.id - Nikita Mirzani terus menyoroti kasus para Crazy Rich. Kasus yang paling gencar adalah pemilik bisnis Juragan 99, Gilang Widya Pramana dan istrinya, Shandy Purnamasari kini jadi perbincangan publik. Dua tahun terakhir ini, pasangan ini jadi sorotan karena disebut sebagai Crazy Rich Malang.



Pasca ditangkapnya dua Crazy Rich, Indra Kenz dan Doni Salmanan, kini netizen menyoroti Juragan 99 yang kaya dalam waktu singkat beserta asal muasal hartanya. Kabarnya, Juragan 99 kini diincar oleh Bareskrim.



Hal ini terungkap dari unggahan Instagram Nikita Mirzani. Perempuan kerap disapa Nyai ini membagikan berita harian yang berjudul 'CRAZY RICH MALANG DIINCAR BARESKRIM'. Lewat caption-nya, Nikita Mirzani merasa kekayaan Juragan 99 tidak masuk akal.

Sindiran Nikita Mirzani (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)





"Slide terakhir: Adalah orang kaya beneran yang down to earth. Nama-namanya jelas masuk ke artikel luar Negri. Apalagi Kalau Sampai punya jet atau helicopters pribadi. Plus gedung dan bank sendiri," ungkapnya.



Perempuan berusia 35 tahun ini meminta netizen untuk tak mencibirnya panjat sosial alias pansos karena curiga dengan kekayaan dari Juragan 99. Ia menegaskan hanya ingin membongkar kebenaran.



"Netizen jangan bilang iri atau nggak pansos nggak makan. Segala sesuatu yang janggal Di NKRI ini harus segera Di lurus kan. Mau itu kalian suka atau tidak. Yang jelas saya sebagai warga negara Indonesia hanya bertanya kepada bapak-bapak aparatur negara. Yuk mendingan pada mikir sama-sama make sense kan semua ini?" tuturnya.



"Saya ngetik berdasarkan bukti bukan penyebar HOAX. Jadi kedepan nya Kalau kalian Di kasih Rejeki sama ALLAH SWT harus jadi SMART & RICH . Jangan cuma RICH nya aja tapi Ga SMART," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka setuju dengan pernyataan dari Nikita Mirzani yang curiga dengan sumber kekayaan Juragan 99.



"Suka heran juga sekarang pada gampang banget jadi kaya. Bukan artis tapi seliweran mulu," tulis akun @sutrisnae****

"SETUJU SAMA NYAI!!," kata akun @selvis****

"Postingan ini bukan iri tapi ngajak mikir." lanjut akun @dewisavi*****

