Yakin Bisa Kalahkan Vicky Prasetyo, Deddy Corbuzier Sebut Azka Jago Tinju: Dari 8 Tahun Latihan Boxing Sampai Nangis!

ERA.id - Presenter ternama Vicky Prasetyo kembali naik ring tinju untuk melawan anak semata wayang Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny, Azka Corbuzier. Pertandingan tinju bertajuk Close The Door Game On digelar pada 31 Maret mendatang.



Selasai jumpa pers di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Azka Corbuzier ini mengaku sudah siap tanding tinju dengan mantan ayah tirinya tersebut. Ia mengaku akan mempermainkan Vicky habis-habisan.



"Untuk first round aku mau main-mainin aja, second round aku akan coba maksimal. Have fun aja," ujar Azka Corbuzier, dikutip dari kanal YouTube Sambel Lalap.

Deddy Corbuzier dan Azka (Foto: YouTube/Sambel Lalap)





Deddy,Azka dan Vicky (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)





Deddy Corbuzier tegaskan bahwa pertarungan Azka dengan Vicky Prasetyo bukanlah settingan. Bahkan, Azka yang sejak awal niat untuk berduel dengan mantan suami Angel Lelga.



"Saya bilang (awalnya) jangan, ini jujur nggak ada gimick-gimick. You know, i don't gimmick. Bilang sama Azka, ini mah om Vicky aja nyari sensasi. Awalnya dikira jokes, tapi dia mau," imbuhnya.



"Saya bilang beneran, awalnya beneran 'eh iya beneran . Vick lu nantangin gue dari kemarin maksudnya apa?'. (Vicky bilang) Ah biasalah bro, gue iyain nih sekarang. Tapi sama anak gue, Vicky bilang 'Oh boleh ayo'," tambahnya.

