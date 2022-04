Apartemen Jimin BTS Hampir Disita Gegara Tunggakan Premi Asuransi, Begini Kata Agensi

ERA.id - Agensi grup K-pop BTS yakni Big Hit Music secara resmi menanggapi laporan tentang apartemen Jimin BTS disita sementara karena premi asuransi kesehatan yang belum dibayar.



Pada 24 April kemarin, outlet berita Korea Biz Hankook melaporkan bahwa Layanan Asuransi Kesehatan Nasional telah menyita apartemen Jimin di Nine One Hannam di Seoul pada 25 Januari karena penyanyi tersebut tidak membayar premi asuransi kesehatannya, demikian dikutip dari laman Soompi, Senin (25/4/2022).



Jimin diketahui pertama kali membeli apartemen seharga 5,9 miliar won (sekitar 4,7 juta dolar AS) pada Mei tahun lalu.



