Pria yang Rusak Gerobak Cilok karena Tak Diberi Uang di Tanah Abang Ditangkap

ERA.id - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pemeras yang merusakn gerobak milik pedagang cilok di kawasan Tanah Abang.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra di Jakarta, Rabu (13/8/2025) menjelaskan, peristiwa terjadi pada Minggu (3/8) sekitar pukul 23.40 WIB di dekat Halte Busway Tosari.

Pelaku memeras korban yang baru tiba untuk berjualan. "Karena tidak diberi uang, pelaku merusak etalase kaca gerobak hingga pecah, menyebabkan kerugian sekitar Rp250 ribu," kata Roby.

Roby mengungkapkan, penanganan kasus ini sempat terkendala karena korban tidak langsung melapor, sehingga informasi awal hanya diperoleh dari unggahan viral di media sosial.

"Kami perlu memastikan kebenaran informasi dengan menelusuri korban, saksi dan lokasi kejadian sebelum melakukan penangkapan," ujarnya.

Dari pengecekan diketahui korban NH belum membuat laporan ke Kepolisian. Tim kemudian mencari keberadaan korban, memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian, dan mengarahkan korban untuk membuat laporan polisi.

"Tidak butuh waktu lama, tim bergerak memburu terduga pelaku berinisial MG alias P dan berhasil mengamankannya," kata dia.

Saat ini pelaku dalam proses penyidikan dan dijerat Pasal 368 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP dengan ancaman kurungan penjara sembilan tahun.