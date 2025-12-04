Viral Penipu Modus Loker di Jaksel Nyaris Dikeroyok, Sudah Tipu 18 Orang

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan pelaku penipuan hampir dikeroyok massa di Pospol Tebet Timur, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (3/12) malam.

Dari video dan narasi yang beredar, pelaku diduga melakukan penipuan lowongan kerja fiktif. Warga yang geram karena pelaku telah merugikan sejumlah orang hingga jutaan rupiah, hendak menghakiminya.

Beruntung, polisi segera mengamankan pelaku agar tak dihakimi massa. Dia kemudian dibawa untuk diperiksa lebih lanjut.

Dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih menjelaskan pelaku, Rahmat Prihatin (51) diduga telah menipu 18 orang. Dia meraup puluhan juta atas kejahatannya ini.

"Korban kurang lebih 18 orang (dengan) kerugian sekitar kurang lebih Rp40 jutaan," kata Murodih kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Hasil pemeriksaan sementara, Rahmat menjanjikan pekerjaan ke orang-orang di kawasan Jaksel, Jakarta Timur (Jakut), dan Jakarta Utara (Jakut).

Korban-korbannya diiming-imingi dapat bekerja sebagai sekuriti atau pramugara bus TransJakarta. Namun mereka diminta membayar Rp2-4 juta.

Korban yang tertipu pun membayar. Namun mereka tak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan itu hingga saat ini. "Rencana tindak lanjut mengarahkan korban membuat laporan polisi (agar pelaku lebih cepat diproses)," tuturnya.