Menjijikkan, Pria di Tangsel Tawarkan Jasa Oral Seks untuk Cowok-Cowok Muda

ERA.id - Seorang pria yang merupakan guru MTs di Kota Depok, IK, viral usai diduga menawarkan prostitusi sesama jenis di kawasan Tangerang Selatan (Tangsel).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @nazmahshahab13, IK menyebarkan brosur jasa oral seks kepada pelajar, mahasiswa, dan dewasa.

Tarif tiap golongan berbeda. Untuk pelajar Rp20 ribu, mahasiswa Rp50 ribu, dan dewasa Rp100 ribu. Dia mencantumkan nomor ponsel ke orang-orang yang ingin memakai jasanya.

Dalam video itu terlihat sejumlah warga menginterogasi si pria gay. Dia mengelak telah menyebarkan jasa oral seks sesama jenis. IK pun disebut mengidap HIV/AIDS.

Kapolsek Pamulang, AKP Galih Febri Saputra mengatakan peristiwa warga menginterogasi IK terjadi pada Jumat (27/3). Pelaku diduga memiliki penyimpangan sosial.

"Terduga pelaku diketahui memiliki perilaku seksual menyimpang yaitu suka sesama jenis (laki-laki)," kata Galih kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Kasus ini berawal ketika satu di antara warga dihampiri pelaku lalu diberikan selembaran berisi hubungan seks sejenis pada Kamis (26/3). IK pergi setelah memberikan brosur tersebut.

Warga yang geram kemudian mencoba menjebak pelaku dengan menghubunginya. IK kemudian datang ke lokasi. Di sana, oknum guru tersebut langsung diinterogasi dan diminta membuat surat perjanjian berisi tak mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan keterangan pihak sekolah, IK menjadi guru sejak 2017. Dia dikenal rajin. Namun karena perbuatannya ini, IK dipecat sebagai tenaga pendidik di MTs tersebut.

"Bahwa untuk mengetahui terduga pelaku memiliki riwayat penderta HIV harus dicek ke tempat penderita tersebut berobat yaitu di RS Fatmawati. Karena hal tersebut sifatnya rahasia, petugas Dinkes pun tidak berhak menyelidiki rekam medis penderita," imbuhnya.