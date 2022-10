Kurang dari 24 Jam, Taylor Swift pecahkan rekor di Spotify lewat "Midnights"

ERA.id - Album "Midnights" dari Taylor Swift telah memecahkan rekor besar di layanan streaming musik Spotify, kurang dari 24 jam setelah dirilis.



Spotify mengumumkan pada hari Jumat (21/10) waktu setempat bahwa album ke-10 Swift secara resmi adalah album yang paling banyak di-streaming dalam satu hari dalam sejarah di platform tersebut.



Pelantun "Anti-Hero" itu membagikan kembali berita tersebut ke akun Twitter-nya, menulis, "Bagaimana saya bisa se-beruntung ini, membuat kalian di sini melakukan sesuatu yang menakjubkan?! Apa yang baru saja terjadi??!?!"



Album dengan 13 buah lagu itu juga disertai dengan "Midnights: 3am Edition" yang dirilis hanya beberapa jam kemudian, dengan total 20 lagu.



Bicara soal "Midnights", Swift mengatakan ia ingin membawakan album ini dengan pendekatan yang lebih personal dan mengisahkan cerita-cerita pribadinya melalui deretan lagu di album tersebut.



"Ini adalah koleksi dari musik yang aku tulis di tengah malam, perjalanan dari teror maupun mimpi-mimpi indah," kata Swift.



Lebih lanjut, Swift menyebut "Midnights" sebagai 'perjalanan liar' dan betapa bahagianya dia bersatu kembali dengan Antonoff.



"Kami telah membuat musik bersama selama hampir satu dekade. Namun... ini adalah album pertama kami yang kami lakukan hanya dengan kami berdua sebagai kolaborator utama," ungkapnya.



Adapun "Midnights" mengikuti album baru pertama Swift sejak album "Folklore" dan "Evermore". Adapun "Folklore" memenangkan album tahun ini di Grammy 2021.



Swift juga merekam ulang seluruh diskografi awalnya, yang meliputi “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014) dan “Reputation” (2017).



Swift baru-baru ini merilis “Red” (Taylor’s Version) dan menyutradarai film pendek untuk versi 10 menit dari lagu "All Too Well."