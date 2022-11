Lagu "Lovesick Girls" dari BLACKPINK Muncul di Salah Satu Episode The Simpsons

ERA.id - Lagu "Lovesick Girls" dari grup musik wanita asal Korea Selatan, BLACKPINK baru-baru ini diperdengarkan dalam serial animasi asal Amerika, The Simpsons, dilansir dari NME, Selasa (15/11/2022).

Saat penayangan The Simpsons pada Minggu, 13 November 2022 terlihat scene di dalam mobil, di mana sang ayah, Homer Simpson, mencoba menebak jenis musik yang disukai putrinya, Lisa Simpson.

Lisa yang duduk di kursi belakang, langsung mengatakan bahwa dia suka dengan musik K-Pop.

"Aku suka K-pop, Ayah," ucap Lisa.

Anak perempuan itu, kemudian meminta Homer untuk memainkan lagu BLACKPINK di tahun 2020, berjudul "Lovesick Girls". Setelah lagu dimainkan, mereka kemudian bernyanyi bersama. Meski tidak jelas, sempat terdengar dari Lisa dan Homer bernyanyi dengan bahasa Korea.

JISOO via IG story posting “THE SIMPSONS” episode tonight featuring “LOVE SICK GIRLS” @TheSimpsons @BLACKPINK



yesss it real jichuuu πŸ₯ΉπŸ€ pic.twitter.com/SrqWpjw6kD — BORN PINK WORLD TOUR (@blackpinktl) November 14, 2022

Tidak menunggu waktu lama, salah satu personel dari BLACKPINK, Kim Jisoo kemudian meng-capture salah satu adegan dan diunggah dalam Instagram pribadinya.

"Gahhh! Is this real?! oh yeah!. (Gahhh! Apakah ini sungguhan?! oh iya!)," tulis Jisoo dalam story.

HereπŸ™Œ n Jisoo Notice u guys pic.twitter.com/iBXLzHjUTv — JS1 WHEN?🍦🐍🍦 (@Chuesday__) November 14, 2022

Grup musik yang beranggotakan, Jisoo, Lisa, Rose, Jennie saat ini berada di Amerika Utara dalam tur dunia bernama Born Pink. Hal itu sekaligus untuk mendukung album studio kedua mereka dengan nama yang sama.

Mereka akan melakukan tur ke Eropa dari akhir November hingga akhir Desember, sebelum memulai tur Asia dan Oseania pada tahun 2023.