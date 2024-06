Megan Thee Stallion Segera Rilis Album Self-title di Akhir Juni

ERA.id - Rapper Megan Thee Stallion bakal merilis karya baru berupa album self tittle yang bakal rilis di Juni 2024. Meghan mengejutkan penggemar yang disapa The Hotties karena mengumumkan perilisan album di tengah tur Hot Girl Summer.

Bersamaan dengan pengumumannya, pemenang Grammy ini meluncurkan kode QR bagi para penggemar untuk menyimpan LP (long playing) mendatang di acaranya di Atlanta.

Kabar tentang perilisan album self title “Megan” muncul beberapa bulan setelah rapper tersebut memulai rangkaian single bertema ular yaitu “Cobra”, “Boa”, dan “Hiss” yang menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 awal tahun ini.

Pada wawancaranya dalam cerita sampul L’Officiel, Megan berbagi mengenai konsep album barunya.

“Inilah yang dilihat semua orang saat ini. Pembaruan, kelahiran kembali, itulah keseluruhan konsep album ini,” jelasnya, seperti dikutip Antara.

“Kami memulai dengan ular karena, pertama-tama, saya menyukai ular, namun saya merasa ular sangat disalahpahami, terutama dalam budaya barat. Ular melambangkan kelahiran kembali, spiritualitas. Saya bukan orang yang seperti, Ya Tuhan, cerah dan sangat ceria, bahagia. Saya suka hal-hal yang lebih gelap. Saya suka hal-hal yang sedikit menakutkan. Saya menyukai hal-hal yang unik. Saya memilih ular itu karena itu seperti antihero,” katanya.

Pengumuman album Megan juga muncul setelah dia dan GloRilla, yang merupakan bagian dari tur Hot Girl Summer, bekerja sama dengan sesama kolaborator Cardi B untuk membuat remix dari lagu mereka “Wanna Be,” yang dirilis pada tanggal 31 Mei. Penampilan mereka di konser Megan tanggal 22 Mei Madison Square Garden New York juga terjual habis.

Mengenai perilisan solo, Megan memberi suguhan fanbase Hottie-nya dengan musik baru di bulan Mei dengan gaya bebas #MeganMonday “ I Think I Love Her ” dan “ Like a G6 .” Album “Megan” akan tersedia untuk streaming dan dibeli pada 28 Juni.