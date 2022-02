Coachella dan Stagecoach Hapus Aturan Pencegahan Covid-19, Tak Perlu Bukti Vaksin hingga Masker

ERA.id - Festival musik terbesar tahun ini Coachella dan Stagecoach resmi menghapus aturan pencegahan Covid-19. Kedua acara besar itu tak lagi membutuhkan bukti vaksin hingga penggunaan masker bagi para penonton.



Dua festival musik terbesar yang akan diadakan tahun ini berlangsung di Empire Polo Club di Indio, California. Dua acara yang sudah dinantikan para penggemar itu menetapkan aturan baru bagi para pengunjung.



"Kami mengumumkan bahwa tidak akan ada persyaratan vaksinasi, pengujian, atau penyamaran di Stagecoach 2022, sesuai dengan pedoman lokal," cuit akun resmi Stagecoach di laman Twitter-nya.

Festival Admission Update: As we prepare to spend an incredible weekend in the desert together we are announcing that there will be no vaccination, testing or masking requirements at Stagecoach 2022, in accordance with local guidelines. Visit https://t.co/mSx3KWeASg for more info pic.twitter.com/wy4VzOTPBU