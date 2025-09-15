Bigmo dan Resbobb Penuhi Panggilan Bareskrim untuk Diperiksa Terkait Dugaan Fitnah Azizah Salsha

ERA.id - Akun YouTube @Niceguymo yang dimiliki oleh Muhammad Jannah (Bigmo) dan akun TikTok @ibaratbradprittt yang dikuasai Adimas Firdaus atau Resbobb datang ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (15/9/2025). Keduanya ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait laporan Selebgram Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha atas dugaan fitnah.

Terpantau, Resbobb bersama satu pengacaranya tiba lebih dulu di Bareskrim Polri sekira pukul 13.06 WIB. Dia memakai baju hitam.

Tak lama setelah itu, Bigmo datang ke Bareskrim Polri sekira pukul 13.18 WIB. Dia juga datang bersama pengacaranya.

Kakak-adik ini tak mengucapkan sepatah kata apapun ke awak media. Pengacaranya hanya menyebut kliennya akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.

"Nanti ya, nanti ya. Kita penuhi panggilan dulu," kata pengacara Bigmo di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Sebelumnya, Azizah Salsha resmi melaporkan akun TikTok @ibaratbradprittt dan akun YouTube @Niceguymo ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah. Laporan Azizah teregister dengan nomor LP/B/387/VIII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 12 Agustu2025.

Dua akun media sosial (medsos) itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat 4 dan ayat 6 juncto Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

"Kalau masalah memaafkan, pasti aku sudah memaafkan. Tapi untuk kali ini mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak gini ini ternyata belum berhenti-berhenti juga. Jadi mungkin kali ini aku akan terus lanjutkan proses hukum," kata Azizah di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8).

Azizah membenarkan laporan ini dibuat karena difitnah berselingkuh dari suaminya Pratama Arhan. "Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya," sambungnya.

Di tempat yang sama, Pengacara Azizah, Dipo menambahkan laporan ini dibuat agar masyarakat bisa bijak ketika bermedia sosial. Meski kedua akun itu telah meminta maaf, Dipo menyebut laporan tetap dilayangkan agar ada efek jera.

"Ya pasti kerugiannya adalah kan ini masalah nama baik keluarga ya. Dari keluarga Azizah sendiri juga jadi tidak bagus namanya yang dimana itu sama saja menggiring opini yang berita tidak benar," tuturnya.