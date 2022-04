Ekonomi Indonesia Mulai Pulih, Sandiaga Beberkan Tips Portofolio Investasi dengan Return Besar

ERA.id - Pasca terpaan pandemi Covid-19 dalam 2 tahun belakangan ini, tahun 2022 dianggap sebagai momentum kebangkitan ekonomi nasional. Hal tersebut yang membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakini ini tahun yang tepat untuk berinvestasi.



Saat menjadi pembicara dalam kelas daring bertajuk “The Definitive Guide to become An Intelligent Investor” yang diselenggarakan oleh Ternak Uang.

Menurut Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, ekonomi Indonesia akan mulai pulih. Selain sektor kesehatan dan industri berbasis digital, masih ada sektor lainnya yang menjanjikan keuntungan.



"Jadi kebangkitan ekonomi kita momentumnya mulai terbuka pada tahun 2022 di sektor sektor baru. Dipicu dan dipacu KTT G20, MotoGP, kita harapkan bisa ditangkap oleh para pebisnis, sekaligus penataan baru ekonomi Indonesia," tutur Sandiaga dalam keterangan resminya, Rabu 6/4/2022.



