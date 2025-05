Gigi Hadid Ngaku Sudah Pacaran Satu Tahun dengan Bradley Cooper

ERA.id - Supermodel Amerika Serikat Gigi Hadid mengakui telah berkencan selama satu tahun dengan aktor Bradley Cooper.

Ditulis laporan People, pada Sabtu (3/5/2025), Hadid membagikan sejumlah foto dari pesta ulang tahunnya yang ke-30 di Instagram bersama orang-orang terdekatnya. Salah satu foto menunjukkan Gigi yang sedang mencium Cooper di depan kuenya.

Dalam unggahan itu, Gigi juga menuliskan rasa syukur atas usianya yang sudah menginjak 30 tahun.

"Saya merasa sangat beruntung untuk setiap suka dan duka, untuk semua pelajaran dan hadiah yang diberikan kepada saya. Untuk bisa merasakan semuanya!" tulisnya.

Gigi juga menyertakan foto dirinya saat berjalan-jalan dengan putrinya Khai dan juga mengungkapkan perasaan syukur atas dukungan dari orang-orang terdekatnya.

"Saya sangat beruntung menjadi seorang ibu, teman, pasangan, saudara perempuan, anak perempuan, rekan kerja bagi beberapa manusia yang paling luar biasa! Sangat beruntung atas dukungan dan dorongan dari kalian semua di seluruh dunia, setiap hari dan pada hari ulang tahunku minggu lalu," tambahnya.

Selain Bradley, Gigi juga merayakan ulang tahunnya dengan makan malam bersama orang tuanya Yolanda Hadid dan Mohamed Hadid, saudara perempuannya Bella Hadid, dan banyak selebritas lainnya, termasuk Anne Hathaway dan Will Arnett di L'Avenue di Saks Fifth Avenue, New York City, 25 April silam.

Gigi Hadid dan Bradley Cooper pertama kali dihubungkan pada awal Oktober 2023, ketika mereka terlihat makan malam bersama di Via Carota di West Village, New York City, dan tampaknya semakin dekat sejak saat itu.