Mariah Carey Bakal Nostalgia di Indonesia, Ini Harga Tiket dan Jadwal Pembeliannya

ERA.id - Diva pop dunia, Mariah Carey, akan menggelar konser di Indonesia pada 4 Oktober 2025. Konser ini akan menjadi penghormatan sekaligus nostalgia Mariah Carey bersama penggemar di Tanah Air.

Color Asia Live resmi mengumumkan konser Mariah Carey bertajuk "Mariah Carey – The Celebration of Mimi". Konser ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB di Sentul International Convention Center (SICC).

"Setelah perjuangan keras selama tiga tahun terakhir, akhirnya kami berhasil meyakinkan Mariah Carey untuk kembali tampil di Indonesia. Mariah Carey sangat antusias untuk tampil di hadapan para penggemarnya The Lambily di tanah air. Dia berjanji akan memberikan penampilan yang super spektakuler bagi semua yang hadir di konsernya nanti di SICC," kata David Ananda, Managing Director Color Asia Live, dalam keterangan resminya, Senin (16/6/2025).

Sesuai dengan janji Mariah Carey, para penggemar nantinya akan disuguhkan dengan lagu-lagu hits terbaik Mariah Carey mulai dari "Hero", "My All", "Obsessed", "Always Be My Baby", "Without You", "Fantasy", "I Still Believe", "Love Takes Time" hingga single terbarunya, "Type Dangerous".

Bukan hanya itu saja, diva pop dunia itu juga akan membawakan lagu ballad populernya, "We Belong Together", dengan suara vokal yang memukau, balada penuh emosi, serta lagu-lagu cepat yang enerjik, semua dipadukan dengan produksi panggung modern, pencahayaan dramatis, dan visual latar yang memukau.

Dalam sesi storytelling yang hangat dan intim, Mariah Carey akan berbagi kisah dan kenangan pribadi di balik lagu-lagu favoritnya, menghadirkan pengalaman yang penuh makna bagi seluruh penonton.

Sementara itu, untuk pembelian tiket konser Mariah Carey, Color Live Asia selaku promotor mengumumkan harga mulai dari Rp1.250.000 hingga yang paling mahal Rp7.000.000. Harga tiket ini terbagi ke dalam beberapa kategori seperti:

Super VVIP: Rp7.000.000

Sapphire VIP: Rp6.000.000

Diamond VIP: Rp4.500.000

Platinum: Rp4.000.000

Gold: Rp2.950.000

Silver: Rp2.100.000

Bronze: Rp1.250.000

Promotor nantinya akan memberikan keuntungan untuk pemegang tiket Super VVIP, Sapphire VIP dan RSVP berupa eksklusif lanyard, PVC Card, serta makanan dan minuman.

Sementara itu, untuk pembelian tiket konser Mariah Carey akan dibuka pada 19 Juni 2025 pukul 11:59 WIB. Tiket konser Mariah Carey bisa dibeli secara eksklusif di Tiket.com melalui situs resmi www.MariahCareyIndonesia.com.