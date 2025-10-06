Jisoo BLACKPINK Rilis Teaser Misterius, Duet Bareng Zayn Malik?

ERA.id - Jisoo BLACKPINK menghebohkan penggemar dengan merilis teaser misterius dengan seorang laki-laki. Jisoo disebut akan berduet dengan mantan perosenl One Direction, Zayn Malik.

Dalam teaser tersebut, Jisoo nampak berdiri di latar depan sementara pria misterius itu muncul tepat di bagian belakangnya. Sosok misterius itu memiliki kemiripan dengan Zayn Malik, yang juga dikonfirmasi oleh seorang sumber di industry.

"Jisoo akan merilis duet balada baru dengan Zayn, sekitar bulan ini," kata sumber itu, dikutip The Korea Herald, Senin (6/10/2025).

Namun demikian, sumber tersebut tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kolaborasi tersebut. Tetapi ia mengisyaratkan bahwa penyanyi asal Inggris itu mungkin diundang ke konser BLACKPINK di New York beberapa waktu lalu karena suatu alasan.

Diketahui pada bulan Juli, Zayn terlihat hadir di konser BLACKPINK di New York pada 27 Juli bersama putrinya, Khai. Tak lama setelah konser, ia membagikan momen tersebut ke Instagram-nya.

"@BLACKPINKOFFICIAL TERIMA KASIH :) SAYA & KHAI SUKA BANGET," tulisnya.

Sementara itu, Jisoo saat ini sedang menjalani rangkaian tur dunia bersama Lisa, Jennie, dan Rose, yang dimulai dari Seoul pada Juli lalu. Ia akan beristirahat sejenak setelah pertunjukan di London pada 15-16 Agustus dan dijadwalkan untuk melanjutkan tur di Kaohsiung, Taiwan, pada 18 Oktober.

Single mendatang ini akan menjadi rilisan musik pertama Jisoo sejak EP solonya "Amortage", yang dirilis pada bulan Februari, yang berisi lagu-lagu seperti "Earthquake", "Your Love", "Tears", dan "Hugs & Kisses".