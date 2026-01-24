Berduka Kepergian Lula Lahfah, Sang Ayah Akui Tak Tahu Soal Penyakit Putrinya

ERA.id - Ayahanda Lula Lahfah, Muhamad Feroz, mengatakan bahwa pihak keluarga tidak mengetahui penyakit yang diderita putrinya. Feroz menuturkan baru mengetahui penyakit Lula dari asistennya.

Ditemui usai pemakaman putrinya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1/2026), Feroz mengungkap keluarga tidak mengetahui secara rinci penyakit yang dialami Lula. Feroz mengungkap Lula tidak pernah bercerita kepada keluarga.

"Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa. Mengenai sakitnya dia juga dia nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asistennya," ujar Feroz.

Lalu, kata Feroz, selama ini pihak keluarga hanya mengetahui Lula menderita gerd dan lambung saja. Ia pun menilai penyakit yang diderita Lula sudah sembuh.

"Nggak ada. Ya kita tahu dia sakit gerd sama lambung yang akhirnya kita merasa itu udah sembuh, ya kita nggak tahu kalau dia kambuh akhirnya kayak gitu," jelasnya.

Lebih lanjut, Feroz menuturkan selama malam pergantian tahun kemarin, Lula sempat dirawat di rumah sakit akibat penyakitnya. Tetapi Lula mengaku tidak betah menjalani perawatan sehingga memilih untuk rawat jalan.

"Dan kan waktu tahun baru kan tahu kan di beberapa hari dia ini. Dan dia nggak betah (di rumah sakit), dia mau keluar aja gitu. Gitu," pungkasnya.

Diketahui, Lula Lahfah ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026). Lula dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung dan henti nafas.

“Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa. Korban ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 18.44 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

Sebelum ditemukan tidak bernyawa, Lula sempat dirawat di rumah sakit akibat sejumlah penyakit yang dideritanya, termasuk infeksi kantung kemih, peradangan usus hingga batu ginjal