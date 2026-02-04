14 Tahun Vakum Akting, Afgan Banjir Air Mata di Tunggu Aku Sukses Nanti

ERA.id - Afgansyah Reza kembali terlibat di dunia akting setelah cukup lama vakum dari layar lebar. Ia mengaku rindu berada di depan kamera setelah terakhir kali membintangi film pada tahun 2012.

"Sudah lama nggak main film. Terakhir saya main film itu tahun 2012. Jadi sudah lama banget. Terus memang kepikiran sih, kok kayak kangen ya akting gitu,” ujar Afgan saat ditemui di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat, Selasa, (3/2/2026).

Pelantun lagu "Sadis" ini menceritakan bahwa perannya dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti bermula dari obrolan santai dengan sang sutradara, Naya Anindita, terkait peran yang bisa ia mainkan.

"Pas lagi ngobrol sama Naya, saya nanya, ada nggak sih peran yang kira-kira cocok buat gue. Terus dia bilang ada karakter sepupu yang sukses dan bikin si Arga jadi insecure,” jelasnya.

Afgan pun dipercaya memerankan karakter Dwiki yang menurutnya memiliki sisi baik, meski kehadirannya memberi tekanan bagi karakter utama.

Meski hanya terlibat selama seminggu dalam proses syuting, Afgan menganggap peran Dwiki sebagai ajang pemanasan sebelum ia terjun ke proyek film yang lebih besar.

"Syutingnya cuma seminggu, jadi pas buat pemanasan. Kalau mau balik ke akting lagi, kayaknya yang tipis-tipis dulu seperti ini masih bisa," tuturnya

Meski mengaku tidak mengalami kendala berarti, Afgan menyebut dirinya tetap perlu waktu untuk kembali membiasakan diri dengan proses akting setelah cukup lama vakum.

"Kalau kesulitannya mungkin lebih ke membiasakan saja. Karena akting itu seperti otot, sama seperti nyanyi. Kalau sudah terbiasa lama-lama jadi terasa lebih mengalir. Jadi memang harus dibiasakan lagi. Apalagi ada adegan-adegan yang cukup berat, seperti adegan menangis, itu lumayan menantang," pungkasnya.

Menariknya, Afgan mengaku karakter Dwiki memiliki kemiripan dengan kehidupan aslinya dalam keluarga. Ia merasa beruntung karena di dunia nyata, keluarganya tidak pernah menuntut atau membanding-bandingkan kesuksesannya dengan saudara yang lain.

"Di real life ada kemiripan sama Dwiki. Orang tua saya nggak pernah menuntut atau nanya-nanya, kayak saya diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang saya suka,” ungkapnya.

Tunggu Aku Sukses Nanti akan tayang di bioskop mulai Lebaran 2026.