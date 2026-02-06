Disentil Anak Soal Kesehatan Mental, Indy Barends: Mama Selalu Ada

ERA.id - Presenter Indy Barends menuai sorotan publik setelah berseteru dengan anaknya sendiri, Manuel Tobias Sarmanella. Indy Barends pun tersentil dan berjanji akan selalu berada di sisi sang putra.

Melalui video TikTok yang dibagikan Manuel pada 21 Januari 2026, ia membagikan kisah tentang menjaga kesehatan mental, termasuk dari perilaku orang tua kepada anak. Ia menyoroti bagaimana ucapan orang tua bisa memengaruhi mental seorang anak, terutama selama terjadi perdebatan.

"Jikalau hari ini habis menderita dengan omongan orang tua dengan penuh rasa dendam selalu keras kepala dan merasa omongan mereka itu salah. Ini bukan salah lo kok," ujar Manuel.

Manuel lantas menjelaskan rasa kecewa dan kesal yang timbul akibat ucapan orang tua merupakan hal yang normal terjadi. Di sisi lain, ia menggarisbawahi bahwa anak tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki luka emosional yang timbul akibat hal itu.

"Gue pun sering banget ngalamin ini, nggak cuma lo. Perasaan lo valid, reaksi lo wajar. Dan luka yang mereka berikan? Itu tanggung jawab mereka, bukan lo," tegasnya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Manuel pun menekankan bahwa tidak semua ucapan orang tua bisa dijadikan pedoman. Ia menilai tidak semua ucapan orang tua menjadi penentu masa depan seorang anak.

"Kalau omongan mereka bikin lo ngerasa lemah, salah, atau nggak berharga, intinya gini aja ya, kalua lo punya impian besar yang mau lo capaikan di masa depan kayak gue, omongan yang diberikan orang tua lo itu nggak selalu benar dan kata-kata mereka nggak nentuin nilai dari diri lo sendiri," tegasnya.

Remaja berusia 17 tahun ini pun meluapkan perasaan yang selama ini menghantuinya. Baginya, apapun yang ia rasakan selama ini bukanlah sebuah kesalahan melainkan sebuah bentuk bertahan.

"Lo nggak salah, lo cuma berusaha bertahan dari orang tua yang seharusnya melindungi lo aja, begitu juga gue," katanya.

Melihat curahan hati Manuel di media sosial, Indy Barendys pun ikut mengomentari unggahan tersebut. Bintang film Red CobeX itu pun berkomitmen akan selalu berada di sisi sang putra.

"Manuel...mama selalu ada buat kamu," kata Indy.