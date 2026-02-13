Blak-Blakan Ogah Cari Jodoh di Aplikasi Kencan, Tatjana Saphira: Aku Konservatif

ERA.id - Tatjana Saphira blak-blakan tidak tertarik untuk mencari jodoh lewat aplikasi kencan atau dating apps. Tatjana mengaku lebih memilih dikenalkan oleh kerabat sendiri dalam urusan jodoh.

Saat ditemui di Gala Premier Tiba-Tiba Brondong di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (13/2), Tatjana Saphira mengatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun mencoba peruntungan mencari jodoh lewat aplikasi kencan.

"Kalau aku pribadi tipikal yang lebih konservatif. Aku kurang percaya sama yang namanya dating apps," ujarnya.

Meski tidak pernah memakai aplikasi kencan, aktris 28 tahun ini mengaku banyak teman-teman terdekatnya yang berhasil menemukan jodoh lewat aplikasi kencan.

Namun di sisi lain, ia justru tidak ingin terjerumus dan memilih untuk mencari jodoh dari lingkup pertemanan terdekatnya.

"Aku lebih prefer untuk kenalan sama seseorang secara langsung, entah itu dari temen mungkin yang ngenalin, karena lebih apa ya… lebih real aja, lebih kerasa aman gitu kayaknya," tegas Tatjana.

Series Tiba-Tiba Brondong sudah bisa disaksikan di VIU dan Maxstream mulai 13 Februari 2026.