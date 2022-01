Ditanya Soal Sosok Fadly Faisal, Mayang: Dia Cool

ERA.id - Adik kandung mendiang Vanessa Angel, Mayang dimintai pendapat tentang sosok Fadly Faisal. Mayang menyebut Fadly pria yang keren atau cool.



Ungkapan Mayang tentang Fadly Faisal itu disampaikan olehnya saat menjadi bintang tamu di acara I-Talk yang dipandu oleh Rian Ibram. Mulanya Rian menunjukan beberapa foto figur publik Tanah Air mulai dari Chicco Jerikho, Vidi Aldiano, Gangga, Iqbaal Ramadhan, Ardhito Pramono, Reza Rahadian, hingga Fadly Faisal.



"Fadly yes or no? (boyfriend material)," kata Rian.



