Doddy Sudrajat Layangkan Somasi Gegara Bikin Wajah Mayang Tak Sesuai Ekspektasi, Bos Skincare T: Jadi Korban Black Campaign

ERA.id - Belum lama ini, adik mendiang Vanessa Angel, Mayang curhat wajahnya mengalami breakout. Bahkan, Mayang menyebut bahwa produk skincare yang dipakai berinsial T.



Geram Mayang wajahnya jadi bermasalah dan tak sesuai ekspektasi, sang ayah tercinta, Doddy Sudrajat melayangkan somasi pada penjual skincare tersebut. Beredar video berisi protes Doddy Sudrajat yang protes dan marah-marah kepada pihak skincare.



Doddy Sudrajat menyayangkan dan tak terima atas masalah yang dihadapi Mayang sekarang ini. Mengetahui perusahaan dilayangkan somasi, marketing skincare T, Gill Gladys akhirnya buka suara.



Unggahan bos skincare (Foto: Instagram)





"Kenapa jadi gue yang mau disomasi SMH," tulis Gill.



Selain itu, Gill meminta para netizen untuk selalu mendukung skincare T. Sebab, perusahaan merasa kini jadi korban black campaign dari pihak Doddy Sudrajat. Ia juga meminta para pemakai skincare untuk memberikan review terbaik.



"Hi temen-temen, Tan Skin saat ini membutuhkan dukungan. Seperti yang kalian tahu, TS, sudah menjadi korban black campaign oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.



"Buat temen-temen yang udah pernah mencoba produk Tan skin, kalau kalian menemukan postingan tentang Tan Skin di TikTok atau Instagram, tolong bantu comment kalau produknya berkualitas. Thankyou." lanjutnya.



Sebelumnya, Doddy Sudrajat mengaku ingin melayangkan skincare T. Maka dari itu, ia tak terima dengan kasus breakout yang dihadapi Mayang.



"Sebenarnya sih kalau dilihat gak ada pencemaran nama baik. Kan nilai produknya. Sebenarnya dia (Mayang) yang harusnya somasi produk skincare itu karena tak sesuai ekspektasi. Kalau dibilang pencemaran nama baik. Harusnya saya yang somasi produk tersebut," ujar Doddy Sudrajat.



"Ya kasihan Mayang. Sudah beli produk mahal, wajahnya rusak. Apalagi di media sosial ramai dan tidak ada respon," lanjutnya.

Tag: Doddy Sudrajat Mayang vanessa angel