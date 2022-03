Kalahkan Ahok, Kepala Otorita IKN yang akan Dilantik Jokowi Merupakan Alumni ITB dan Lulusan Berkeley

ERA.id - Presiden Joko Widodo akan melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bertempat di Kalimantan Timur. Pelantikan akan dilangsungkan pada pukul 15:00 WIB di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (10/3).



Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Jokowi sempat membeberkan kriteria Kepala Otorita IKN Nusantara yang akan menjadi pilihannya.



Misalnya pada Januari lalu, Jokowi menyebut bahwa Kepala Otorita IKN Nusantara minimal harus pernah punya pengalaman memimpin daerah dan memiliki latar belakang pendidikan arsitektur.





Bambang Susantono Sesuai Kriteria Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi?



Bambang diketahui pernah berada dalam lingkaran pemerintah. Pada 2010-2014, Bambang tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu dia juga mempunyai berbagai pengalaman dan keahlian dalam bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



Menurut catatan, Bambang merupakan lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB). Awal karirnya dimulai dengan bekerja di Departemen Pekerjaan Umum.



Bambang kemudian menempuh pendidikan lanjutan di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat pada 1996. Di situ dia meraih gelar master tata kota dan wilayah.



Selain pernah berada di lingkaran pemerintahan, Bambang juga memiliki kiprah di tingkat internasional. Dia diketahui pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation Studies (EASTS).



Hingga saat ini, dia tercatat menjadi anggota Board of Trustees untuk The Southsouth North Foundation yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan dengan kantor pusat di Johannesburg, Afrika Selatan.





Tag: bambang susantono Kepala Otorita IKN