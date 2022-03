Di Depan DPR, Menkes Ungkap Kriteria Penting Transisi Pandemi ke Endemi COVID-19: Mudah-mudahan Tidak Ada Varian Baru Ya..

ERA.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar pandemi Covid-19 menjadi endemi. Syarat tersebut, merujuk pada panduan yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).



Menurut Budi, WHO menetapkan tiga indikator transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pertama yaitu, jumlah kasus baru paling banyak 20 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian jumlah pasien dirawat di rumah sakit sebanyak lima pasien per 100.000 penduduk, dan jumlah kematian 1 kematian per 100.000 penduduk. Ketiga indikator ini harus dipertahankan selama enam bulan.



"Kalau kita memenuhi tiga kriteria ini sekaligus antara tiga sampai enam bulan berturut-turut, dari sisi kesehatan itu adalah indikator bahwa kita sudah bisa masuk endemi," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (23/3/2022).



Tag: menkes budi gunadi sadikin menkes pandemi endemi pandemi COVID-19 DPR RI