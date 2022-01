Novel Bamukmin Bela Edy Mulyadi Tempat Jin Buang Anak: Sebenarnya Ingin Membela Masyarakat Kalimantan

ERA.id - Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA 212), Novel Bamukmin menilai pernyataan Edy Mulyadi ysoal Kalimantan sebagai tempat pembuangan anak jin tak ada yang salah. Novel justru membela mantan politisi PKS tersebut.



Novel Bamukmin bilang, Edy Mulyadi sebenarnya ingin membela masyarakat di Kalimantan yang wilayahnya hendak dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) baru.



“Yang diucapkan Edy Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki,” ujar Novel Bamukmin, lewat pesan singkat, Rabu (26/1/2022).



