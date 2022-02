Baru Bertemu Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles Terpapar Covid-19 untuk yang Kedua Kalinya

ERA.id - Pangeran Charles dikonfirmasi terpapar Covid-19 untuk kedua kalinya. Charles disebut sempat bertemu Ratu Elizabeth II dua hari lalu sebelum dinyatakan positif Covdi-19.



Kabar mengenai Pangeran Charles yang dinyatakan positif Covid-19 ini disampaikan langsung oleh pihak kerajaan melalui pernyataan resminya. Charles tidak mengalami gejala apa pun dan langsung melakukan isolasi mandiri.



"Pagi ini The Prince of Wales telah dites positif COVID-19 dan sekarang karantina mandiri," kata pihak Clarence House, dikutip Reuters, Jumat (11/2/2022).

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.