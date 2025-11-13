5 Tahun Pasca Kematian, Chadwick Boseman Akhirnya Terima Hollywood Walk of Fame

ERA.id - Aktor Black Panther, Chadwick Boseman, akan menerima penghormatan anumerta berupa bintang di Hollywood Walk of Fame. Penghormatan itu diberikan setelah lima tahun kematian Chadwick akibat kanker usus besar.

Mengutip Hollywood Chamber of Commerce, penghargaan itu akan diberikan pada 20 November mendatang. Bintang milik Boseman akan ditempatkan di 6904 Hollywood Blvd, Los Angeles.

"Chamber of Commerce merasa sangat terhormat untuk merayakan warisan luar biasa Chadwick dengan sebuah bintang di Hollywood Walk of Fame," ujar Ana Martinez, produser Hollywood Walk of Fame.

Ryan Coogler, yang menyutradarai Chadwick dalam Black Panther, dan Viola Davis, yang beradu akting dengan Chadwick dalam Ma Rainey’s Black Bottom, akan berpidato di acara tersebut. Penghormatan tersebut akan diberikan kepada istri Chadwick, Simone Ledward Boseman.

Aktor yang membangun karirnya dengan memerankan tokoh-tokoh penting dalam sejarah masyarakat kulit hitam Amerika ini sebelumnya juga menerima penghargaan anumerta (posthumous) Academy Award pada 2021 atas perannya sebagai pemain terompet bernama Levee Green dalam film Ma Rainey’s Black Bottom. Penampilan tersebut mengantarkannya meraih Golden Globe, Critics Choice, dan Screen Actors Guild Awards, yang diterima oleh sang istri, Simone Ledward.

Karier Chadwick Boseman mulai melejit pada 2013 setelah ia memerankan Jackie Robinson, pemain kulit hitam pertama di era modern Major League Baseball, dalam film 42.

Setelah itu, ia kembali menuai pujian lewat perannya sebagai James Brown di Get On Up (2014) dan Thurgood Marshall di Marshall (2017).

Upacara peresmian bintang Chadwick Boseman di Hollywood Walk of Fame akan disiarkan langsung melalui situs WalkOfFame.com.