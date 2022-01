Harus Berbohong Soal Kemunculannya di Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield Ngaku Stres

ERA.id - Aktor ternama Andrew Garfield mengaku stres karena diharuskan berbohong akan kemunculannya dalam film Spider-Man: No Way Home. Hal ini diungkapkan Andrew lewat wawancaranya bersama The Wrap belum lama ini.



Mantan kekasih Emma Stone itu mengaku bahwa berbohong soal penampilannya di film tersebut sangatlah menegangkan dan membuatnya sempat stres. Namun, di sisi lain, Andrew juga merasa bahwa hal tersebut menyenangkan untuk dilakukan.



"Itu membuat saya stres, saya tidak bohong. Agak menegangkan, tetapi juga anehnya itu menyenangkan," ujar Andrew.



Tag: tom holland Spider-Man: No Way Home Andrew Garfield