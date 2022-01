Kerap Dibandingkan dengan Gading Marten Saat Jadi Pacar Gisel, Wijin Ungkap Perasaan Hati yang Sebenarnya

ERA.id - Wijaya Saputra atau Wijin tak memungkiri kerap dibandingkan dengan Gading Marten saat dirinya berpacaran dengan Gisella Anastasia. Ia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut karena itu hak netizen untuk berpendapat.

"Ya nggak apa-apa, itu kan netizen. Maksudnya mereka bebas berpendapat, mereka bebas mengagumi, dan kita tidak punya kontrol untuk itu kan," ujar Wijin saat tampil di kanal YouTube Melaney Ricardo.



Saat ditanya apakah Wijin merasa tertekan atau terbebani karena dibandingkan dengan Gading, ia langsung tegas membantah. Ia mengaku hanya mencoba menjalin hubungan dengan Gisel apa adanya dan menjadi dirinya sendiri.



"Nggak sih (insecure atau tertekan), just being me saja. Ya aku jadi diriku apa adanya aja. Masalah orang mau ngebandingin aku sama Gading mungkin itu urusan mereka," tegasnya.



