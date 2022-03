Resmi Menikahi Venna Melinda, Panggilan Berbeda Verrell Bramasta dan Athalla Naufal untuk Ferry Irawan Tuai Sorotan

ERA.id - Verell Bramasta dan Athalla Naufal menyambut bahagia pernikahan ibu mereka, Venna Melinda dengan Ferry Irawan. Keduanya mengunggah momen pernikahan sang ibu di akun media sosial masing-masing, di mana unggahan Verrel menuai banyak perhatian.



Hal tersebut terjadi karena netizen menyoroti panggilan Verrell kepada Ferry yang berbeda dengan sang adik. Verrell masih memanggil Ferry dengan sebutan 'om' meski sudah menikah dengan ibunya. Sedangkan Athalla sendiri sudah memanggil Ferry dengan 'papi'.



"Selamat mama dan om Ferry, semoga mama bahagia selalu ya. Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma," tulis Verrell pada unggahannya.



Tag: Verrell Bramasta Venna Melinda Ferry Irawan